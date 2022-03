Η δημοσιογράφος του Fοx News Ολεκσάντρα Κουβσινόβα σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Ένας δεύτερος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Fox News Channel σκοτώθηκε στην Ουκρανία στο ίδιο δυστύχημα στο οποίο ένας εικονολήπτης του Fox έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη τη Δευτέρα από εισερχόμενα πυρά, ανακοίνωσε σήμερα το καλωδιακό δίκτυο.

Η Ολεκσάντρα «Σάσα» Κουβσινόβα, που εργαζόταν ως σύμβουλος του Fox News, σκοτώθηκε μαζί με τον εικονολήπτη Πιέρ Ζακρζέφσκι, ανακοίνωσε το αμερικανικό δίκτυο.

Η νεαρή γυναίκα περιγράφηκε ως «αστεία και ευγενική» από μία παραγωγό του Fox News που είχε συνεργαστεί μαζί της κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

In yesterday’s attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman – Oleksandra Kuvshinova – Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

— Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) March 15, 2022