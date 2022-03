Πόλεμος στην Ουκρανία, 21η ημέρα εισβολής – Ολες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε χθες τρία ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Χερσώνας , σύμφωνα με νέες δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το CNN.

New satellite image shows the destruction of Russian helicopters by Ukrainian forces at an airport in Kherson. https://t.co/g8tgVCLKLq pic.twitter.com/MfPS0UKtN2