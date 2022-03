Ουκρανία: Τρίτη εβδομάδα πολέμου – Η ρωσική εισβολή μέσα από χάρτες, βίντεο και φωτογραφίες

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, με τη Μόσχα να πλήττει τα ξημερώματα πολυκατοικία. Στόχους βομβαρδισμών αποτέλεσαν και οι πόλεις Χάρκοβο και Οδησσός, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες Κιέβου – Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στα σύνορα της Ευρώπης, που ξεκίνησε στις 5 το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου, συνεχίζονται και μέσω των τελευταίων δηλώσεων Λαβρόφ και Ζελένσκι διαφαίνεται ένα «παράθυρο» προόδου.

Στο μεταξύ, μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Οδησσού, που προετοιμάζεται για σφοδρό ρωσικό χτύπημα. Πλοία του ρωσικού ναυτικού βομβάρδισαν περιοχές δυτικά της πόλεις, με διεθνείς αναλυτές να λένε πως είναι θέμα χρόνου μια μαζικότερη επίθεση προς τη μεγάλη πόλη – λιμάνι.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022