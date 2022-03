Συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας: Το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων για «ουδετερότητα» και εγγυήτριες δυνάμεις

Ουκρανία και Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο πάνω σε ένα δοκιμαστικό ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, στο οποίο περιλαμβάνεται κατάπαυση πυρός και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, αν το Κίεβο ανακηρύξει την ουδετερότητά του και αποδεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλούμενοι τρία άτομα που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία, την οποία οι δύο πλευρές συζήτηση για πρώτη φορά τη Δευτέρα, περιλαμβάνει την ανάκληση, εκ μέρους της Ουκρανίας, των φιλοδοξιών της για είσοδο στο ΝΑΤΟ και τη δέσμευσή της να μην έχει στα εδάφη της ξένες στρατιωτικές βάσεις ή οπλισμό, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα «προστασία» από συμμάχους, όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Τουρκία.

Παρότι Μόσχα και Κίεβο δήλωσαν την Τετάρτη ότι σημείωσαν πρόοδο στους όρους της συμφωνίας, Ουκρανοί αξιωματούχοι παραμένουν δύσπιστοι ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν είναι πλήρως αφοσιωμένος στην ειρήνη και ανησυχούν ότι η Μόσχα μπορεί να «αγοράσει» χρόνο για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να συνεχίσει την επίθεσή της.

Ο Μικάιλο Ποντόλιακ, ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, είπε στους Financial Times ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιελάμβανε «τα στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας» – συγκεκριμένα στις νότιες περιοχές κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και εδάφη στα ανατολικά και βόρεια του Κιέβου.

Η Ουκρανία θα διατηρήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά θα είναι υποχρεωμένη να μείνει εκτός στρατιωτικών συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ και να απέχει από τη φιλοξενία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η ουδετερότητα για την Ουκρανία με βάση το καθεστώς της Αυστρίας ή της Σουηδίας είναι μια πιθανότητα. «Αυτή η επιλογή πραγματικά συζητείται τώρα και μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη», είπε ο Πεσκόφ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είπε ότι «απολύτως συγκεκριμένες αναφορές» ήταν «κοντά στο να συμφωνηθούν» στις διαπραγματεύσεις. Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν σφοδρό βομβαρδισμό για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Κίεβο δήλωσε ότι εξαπολύει «αντεπίθεση κατά των Ρώσων εισβολέων».

Our position at the negotiations is quite specific – legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022