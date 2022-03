Βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός χτυπά την Ιαπωνία – Μπλακάουτ σε τμήμα του Τόκιο

Συναγερμό σήμανε στην Ιαπωνία ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,3 Ρίχτερ, που σημειώθηκε ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που σημειώθηκε ο σεισμός.

Tsunami alert is issued for Japan after the strong earthquake in Fukushima…. Preliminary reports: 7.3 degrees pic.twitter.com/tt9UV4o3Xa

— AUSTROHÚNGARO (@AUSTROHNGARO2) March 16, 2022