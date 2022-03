Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Ιράν «κοντά σε συμφωνία» για αναβίωση της συνθήκης για τα πυρηνικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία» για αναβίωση του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA) για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

#BREAKING US, Iran ‘close to deal’ on reviving nuclear pact: State Dept. pic.twitter.com/OWvKGnAPr1

— AFP News Agency (@AFP) March 16, 2022