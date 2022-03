Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τον δήμαρχο της Μελιτόπολης

Ο δήμαρχος της Μελιτούπολης, τον οποίο είχαν απαγάγει οι Ρωσικές δυνάμεις, αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική προεδρία.

Η Τιμοσένκο, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, δήλωσε στο Telegram: Μια ειδική επιχείρηση για την απελευθέρωση του δημάρχου της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ μόλις ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο Φεντόροφ φέρεται να απήχθη από Ρώσους στρατιώτες το βράδυ της Παρασκευής, βγήκε από το γραφείο του στο κέντρο της Μελιτόπολης με μια τσάντα πάνω από το κεφάλι του.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι συνομιλεί με τον δήμαρχος, λέγοντας του ότι «δεν εγκαταλείπουμε τους δικούς μας»,.

Ο εμφανώς χαρούμενος πρόεδρος της Ουκρανίας λέει επίσης στον Φεντόροφ ότι μπορεί να έχει «μόνο μια μέρα άδεια».

Δείτε το βίντεο:

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.

On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine #StopRussia pic.twitter.com/lJKMULUwf6

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 16, 2022