Σβαρτσενέγκερ προς Κρεμλίνο: Γιατί θυσιάζετε τις ζωές νέων για τις φιλοδοξίες σας; (βίντεο)

Ο Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός και πολιτικός Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ απευθύνθηκε στον ρωσικό λαό για να του «πει την αλήθεια σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία», σε ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο κατήγγειλε «την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση» του Κρεμλίνου.

«Γνωρίζω πως η κυβέρνησή σας σας είπε ότι είναι ένας πόλεμος για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας; Αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, που επαναλαμβάνει πως νιώθει «στοργή και σεβασμό για τον λαό της Ρωσίας», σε αυτό το βίντεο, διάρκειας άνω των 9 λεπτών και υποτιτλισμένο στη ρωσική γλώσσα.

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV

— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022