Γιατί η Ουκρανία μετατρέπεται σε νεκροταφείο ρωσικών αρμάτων – Ο ρόλος των Javelin

Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη μεγαλύτερη δύναμη αρμάτων μάχης στον κόσμο, αλλά οι απώλειες που έχει υποστεί αποκαλύπτουν αδυναμίες στο σύγχρονο πεδίο των συγκρούσεων.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν χάσει πάνω από 230 βαριά τεθωρακισμένα οχήματα, από τις 24 Φεβρουαρίου όταν και ξεκίνησε η εισβολή, σύμφωνα με τον ιστότοπο Oryx που καταγράφει τις απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού. Οι Ουκρανικές Αρχές ανεβάζουν τον αριθμό των κατεστραμμένων ρωσικών αρμάτων και τεθωρακισμένων στα 400. Πριν τον πόλεμο, η Ρωσία αριθμούσε συνολικά 3.000 άρματα μάχης με βαρύ οπλισμό και δυνατότητες κίνησης ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες, ενώ η Ουκρανία από την πλευρά της αριθμούσε περίπου 850 παρόμοια άρματα.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι απώλειες των αρμάτων μάχης στα πεδία των μαχών τις τελευταίες ημέρες είναι πιθανώς οι μεγαλύτερες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πώς εξηγείται το γεγονός αυτό και ποιες είναι οι διαφορές;

Τα άρματα μάχης έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ιστορικά η μάχη του Κουρσκ είναι γνωστή ως η μεγαλύτερη αρματομαχία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην οποία αντιπαρατάχθηκαν περίπου 6.000 γερμανικά και σοβιετικά άρματα μάχης.

Έπειτα, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η Σοβιετική Ένωση παρήγαγε μεγάλο αριθμό αρμάτων. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ δεν ακολούθησαν αυτή την τακτική και στράφηκαν σε άλλα οπλικά συστήματα όπως για παράδειγμα το αεροσκάφος Α-10 που παρουσιάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Το αεροσκάφος ήταν σχεδιασμένο να πετά χαμηλά, εξοπλισμένο με πυροβόλα και βόμβες ικανές να διαπεράσουν την θωράκιση των αρμάτων. Περίπου μια δεκαετία αργότερα εισήλθε σε υπηρεσία το γνώριμο επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι το οποίο κατάφερε να εκτελεί την ίδια αποστολή με ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.

Σήμερα, οι Ουκρανοί δεν χρησιμοποιούν απέναντι στα άρματα μάχης ούτε δικά τους άρματα, ούτε ελικόπτερα. Έχουν στραφεί σε οικονομικά drone και στα φορητά αντιαρματικά όπλα Javelin. Αυτά τα όπλα έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά επιτρέποντας σε μικρές μονάδες πεζικού των Ουκρανών να πετυχαίνουν σημαντικά πλήγματα στα ρωσικά τανκς και στα θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού των Ρώσων. Τα Javelin είναι σύστημα που φέρει ένας στρατιώτης στον ώμο και αφού «κλειδώσει» τον στόχο ο πύραυλος εκτοξεύεται και κατευθύνεται με υπέρυθρες προς αυτόν.

This aerial footage released by the Azov Battalion of the National Guard of Ukraine shows a Russian tank coming under fire in Mariupol.

Get live updates: https://t.co/cz5NTcz9E4 pic.twitter.com/oBbzMJzkyT

— Sky News (@SkyNews) March 17, 2022