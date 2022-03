Ζελένσκι: Εντός λίγων μηνών η γνωμοδότηση της Κομισιόν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, με ανάρτησή του στο Twitter, «είχα μια ουσιαστική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνωμοδότηση της Κομισιόν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα είναι έτοιμη σε λίγους μήνες. Η ουκρανική κυβέρνηση και η Κομισιόν έχουν λάβει οδηγίες. Προχωράμε μαζί στον στρατηγικό μας στόχο».

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022