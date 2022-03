Κρεμλίνο: Τεχνικό σφάλμα πίσω από τη διακοπή μετάδοσης της ομιλίας Πούτιν στο στάδιο Λουζνίκι

Σε τεχνικό σφάλμα απέδωσε το Κρεμλίνο τη διακοπή της μετάδοσης της ομιλίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο γεμάτο από κόσμο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, κατά την εκδήλωση για την όγδοη επέτειο προσάρτησης της Κριμαίας.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση ξαφνικά διέκοψε την ομιλία του Ρώσου προέδρου, ο οποίος χαιρέτισε την «ειδική επιχείρηση» -όπως την αποκαλεί η Μόσχα- στην Ουκρανία. Μετά τη διακοπή μετάδοσης της ομιλίας Πούτιν, συνεχίστηκε η προβολή πατριωτικών τραγουδιών από την εκδήλωση. Αργότερα μεταδόθηκε ολόκληρη την ομιλία.

Here’s video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s

Κατά την εκδήλωση στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων Ρώσων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι στόχος της «ειδικής επιχείρησης» στην Ουκρανία είναι να σώσει τους ντόπιους «από το να υποφέρουν από γενοκτονία». «Ρωσία εμπρός» είπε στο πλήθος, σύμφωνα με το BBC.

Putin is justifying the war by talking about the separatist conflict in Donbas.

“This really was genocide. Stopping that was the goal of the special operation.” pic.twitter.com/3x2zO65HOP

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022