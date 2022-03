Ρωσία – Καναδάς: Ανταλλαγή «πυρών» με φόντο τη «διορθωμένη» ρωσική επιστολή στο Twitter

Η Ρωσία κατηγόρησε τον Καναδά για διπλωματία «επιπέδου νηπιαγωγείου», στο πλαίσιο διαφωνίας τους σχετικά με μια ανάρτηση στο Twitter από την καναδική αποστολή στον ΟΗΕ.

Η διπλωματική διαμάχη έχει να κάνει με επιστολή της Ρωσίας, στην οποία ζητεί υποστήριξη για ένα σχέδιο ρωσικού ψηφίσματος σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο Καναδάς ανήρτησε στο Twitter το ρωσικό κείμενο με κάποιες «προτεινόμενες αλλαγές», κάτι που οδήγησε σε αναδημοσιεύσεις και από άλλες αποστολές του ΟΗΕ.

Thank you @RussiaUN for your letter dated March 16.

Please see our suggested edits below. #StandWithUkraine #RespectTheCharter pic.twitter.com/0M663R0tUW

— Canada Mission UN #StandWithUkraine 🇺🇦 (@CanadaUN) March 17, 2022