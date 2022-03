Τι είναι οι υπερηχητικοί πύραυλοι «στιλέτο» που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά ουκρανικών στόχων

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι τύπου Kinzhal, γνωστοί και ως «στιλέτο» («dagger»), προκειμένου να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη με πυραύλους και πυρομαχικά στη δυτική Ουκρανία.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι εκτελούν περίπλοκους ελιγμούς στον αέρα και «πιάνουν» ταχύτητες πολλαπλάσιες εκείνης του ήχου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταρριφθούν από τα υπάρχοντα συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Η χρήση τους στον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε για πρώτη φορά σήμερα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Αν και το πρακτορείο Reuters, από την άλλη πλευρά, σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να επαληθεύσει τις σχετικές ρωσικές ανακοινώσεις.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022