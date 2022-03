Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για πάνω από 80 νεκρούς έπειτα από τη ρωσική επίθεση στο Μικολάιβ

Ουκρανικό στρατόπεδο καταστράφηκε ολοσχερώς από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Μικολάιβ της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, κοντά στην Οδησσό, με τις πληροφορίες να κάνουν πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται εν μέσω θερμοκρασιών που το βράδυ πέφτουν κάτω από το μηδέν.

Το στρατόπεδο που βρίσκεται βόρεια της πόλης Μικολάιβ επλήγη από ρωσικούς πυραύλους το πρωί της Παρασκευής.

Οι Ρώσοι «πραγματοποίησαν δειλά πλήγματα κατά στρατιωτών την ώρα του ύπνου. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κυβερνήτης του Μικολάιβ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι ακόμη περιμένει ενημέρωση για τις ουκρανικές απώλειες. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις Αρχές της πόλης, οι ρωσικές επιθέσεις της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν από κοντινή απόσταση και για αυτό δεν πρόλαβαν να ηχήσουν οι σειρήνες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες τις οποίες επικαλούνται ωστόσο το BBC και ο Guardian, οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια ανέρχονται ήδη σε δεκάδες, ενώ δεκάδες είναι και οι τραυματίες. Δημοσιογράφοι δυτικών μέσων που μετέβησαν στο σημείο της ρωσικής επίθεσης μιλούν για περισσότερους από 80 νεκρούς, ο αριθμός των οποίων πρόκειται να ανέβει κι άλλο, ενδεχομένως δραματικά.

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR

— Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022