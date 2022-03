Οι διάσημοι Ουκρανοί που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο: Ηθοποιοί, χορευτές και αθλητές μεταξύ των θυμάτων

«Διασημότητες πεθαίνουν στον πόλεμο, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στο εθνικό σοκ», γράφουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης, αναφερόμενοι στις περιπτώσεις των Ουκρανών διασήμων που έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από ρωσικά πυρά τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανία.

Ανάμεσα στους νεκρούς του πολέμου βρίσκει κανείς πλέον γνωστούς Ουκρανούς χορευτές, αθλητές και ηθοποιούς.

Ο 43χρονος Αρτέμ Ντατσίσιν (Artem Datsishin), γνωστός και βραβευμένος χορευτής μπαλέτου, άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Πέμπτη σε νοσοκομείο του Κιέβου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα των NY Times, το οποίο επικαλείται ως πηγή τις αναρτήσεις φίλων του θανόντος, είχε τραυματιστεί από ρωσικά πυρά πίσω στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η 64χρονη Ουκρανή ηθοποιός Οξάνα Σβετς (Oksana Shvets), που είχε επίσης τιμηθεί με βραβεία στο παρελθόν, έχασε και εκείνη τη ζωή της κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ουκρανικής Kyiv Post που επικαλούνται οι New York Times.

Ο 19χρονος διαθλητής Γέβχεν Μαλίσεφ (Yevhen Malyshev), που υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, επίσης έπεσε νεκρός, όπως έχει γίνει γνωστό ήδη από τις αρχές Μαρτίου.

“Yesterday, 19-year-old biathlete Yevhen Malyshev was killed in combat in Ukraine, defending his country against Russia’s attack.” https://t.co/ZXha19OQTt

Ενώ και ο ηθοποιός-τηλεπαρουσιαστής Πασά Λι (Pasha Lee) από την Κριμαία άφησε την τελευταία του πνοή προ ημερών στο Ιρπίν, βορειοδυτικά του Κιέβου.

On the very day that Russia invaded, he left his job as a presenter and went to enlist with the Territorial Defence Forces of Ukraine https://t.co/tn2KQRwzOa

— The Economist (@TheEconomist) March 19, 2022