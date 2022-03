Ζελένσκι: Ζήτησε στήριξη από το Ισραήλ – «Αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας δίνετε όπλα»

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από το Ισραήλ να «κάνει μια επιλογή» υποστηρίζοντας στην πράξη την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης ενώπιον των βουλευτών της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου.

Κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ της ρωσικής επίθεσης και της «τελικής λύσης» -το σχέδιο της ναζιστικής Γερμανίας για την εξόντωση των Εβραίων- ο κ. Ζελένσκι αμφισβήτησε την απροθυμία του Ισραήλ να πουλήσει το αντιπυραυλικό σύστημα Σιδηρούς Θόλος (Iron Dome) στην Ουκρανία.

«Όλοι γνωρίζουν ότι τα συστήματά σας αντιπυραυλικής άμυνας είναι τα καλύτερα… και ότι σίγουρα μπορείτε να βοηθήσετε τον λαό μας, να σώσετε τις ζωές των Ουκρανών, των Ουκρανών Εβραίων», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Μπορούμε να ρωτήσουμε γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε όπλα από εσάς, γιατί το Ισραήλ δεν έχει επιβάλει ισχυρές κυρώσεις στη Ρωσία ή δεν ασκεί πίεση στις ρωσικές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή είναι δική σας, αδέρφια και αδερφές, και τότε πρέπει να ζήσετε με την απάντησή σας».

«Είναι δυνατό να κάνετε τη διαμεσολάβηση μεταξύ των χωρών, αλλά όχι μεταξύ καλού και κακού» πρόσθεσε, καθώς το εβραϊκό κράτος υιοθέτησε μια προσεκτική στάση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, επικαλούμενο τους προνομιακούς του δεσμούς με τις δύο χώρες.

