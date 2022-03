Κίνα: Τα πρώτα λεπτά μετά τη συντριβή του Boeing 737 (βίντεο)

Συγκλονίζει ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται τα όσα συνέβησαν τα πρώτα λεπτά μετά τη συντριβή του Boeing 737 στην Κίνα. Στο βίντεο φαίνεται το σημείο της πρόσκρουσης του αεροσκάφους με το έδαφος και πυκνοί μαύροι καπνοί.

Όπως μετέδωσε η κινέζικη κρατική τηλεόραση, το αεροσκάφος της εταιρείας China Eastern Airlines μετέφερε 132 άτομα. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιφέρεια του Γκουανγκσί Ζουάνγκ, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή.

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) March 21, 2022