Μαρίνα Οβσιανίκοβα: Το Channel One την κατηγορεί ως… Βρετανίδα κατάσκοπο

Το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Channel One απάντησε στη διαμαρτυρία της δημοσιογράφου Μαρίνα Οβσιανίκοβα η οποία στις 14 Μαρτίου εισέβαλε σε στούντιο την ώρα δελτίου ειδήσεων καταγγέλοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κίριλ Κλεϊμιόνοβ, επικεφαλής του ειδησεογραφικού τμήματος, την κατηγορεί ότι είναι Βρετανίδα κατάσκοπος. Όπως είπε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής μετάδοσης, η Οβσιανίκοβα, της οποίας ο πατέρας είναι Ουκρανός, «έχει προδώσει τη χώρα της και όλους εμάς ψυχρά, με παραπλανητικό τρόπο, για μπόνους».

Channel One has finally responded to Marina Ovsyannikova’s on-air protest.

Kirill Kleimyonov, head of the news division, accuses her of being a British spy.

He said she has “betrayed [her] country and all of us … coldly, duplicitously, for a bonus.”

