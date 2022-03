Κίεβο: «Πυρομαχικά για 3 μέρες έχουν οι Ρώσοι» – Λονδίνο: Aποκρούονται οι επιθέσεις στη Μαριούπολη

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε τη νεότερη ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας.

Σε αυτή αναφέρει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις ρωσικές απόπειρες να καταλάβουν τη Μαριούπολη.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας έχουν υποστεί μία ακόμη ημέρα περιορισμένης προόδου με τις περισσότερες εξ αυτών να παραμένουν στάσιμες επί τόπου.

Αρκετές ουκρανικές πόλεις συνεχίζουν να δέχονται βαριά πυρά από τη ρωσική αεροπορία και το πυροβολικό με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εσωτερικά εκτοπιστεί συνεπεία της ρωσικής εισβολής.

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/H04Aix2uOs pic.twitter.com/TWVZbPaPTh

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2022