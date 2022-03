Ρωσική φάρσα εκθέτει τον Βρετανό υπουργό Άμυνας – Προειδοποιήσεις και για άλλα βίντεο

Η βρετανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει τους υπουργούς της χώρας να είναι προετοιμασμένοι για τη δημοσιοποίηση και άλλων βίντεο, μετά το απόσπασμα βιντεοκλήσης του υπουργού Άμυνας, Μπεν Ουάλας, με δύο Ρώσους φαρσέρ.

Η φάρσα την οποία υπέστη ο Ουάλας από άτομο που παρίστανε τον Ουκρανό Πρωθυπουργό Ντένις Σμιχάλ, έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να «ενημερώνει» τους Ρώσους φαρσέρ ότι υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων NLAW.

Στο απόσπασμα που δημοσιοποίησε ο Ουάλας, ο φαρσέρ ρωτά τον Βρετανό υπουργό αν η Ουκρανία θα είχε τη στήριξη του Λονδίνου στο σχέδιο «συνέχισης του πυρηνικού μας προγράμματος ώστε να αμυνθούμε έναντι της Ρωσίας».

Ο Ουάλας, προβληματισμένος, σχολιάζει αρχικά ότι «αυτό πραγματικά δε θα αρέσει στη Ρωσία», προσθέτει ότι αρχή της Βρετανίας είναι να στηρίζει ως φίλη την Ουκρανία στις αποφάσεις της, αλλά σημειώνει πως αυτά «τα μεγαλύτερα ερωτήματα» θα πρέπει να συζητηθούν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Σε άλλο σημείο, ο Βρετανός υπουργός εμφανίζεται να λέει ότι στη χώρα του λιγοστεύουν τα αντιαρματικά όπλα NLAW.

Ο Ουάλας δήλωσε στην Telegraph ότι οι Ρώσοι επεξεργάστηκαν το βίντεο και παρέλειψαν το μέρος στο οποίο ο ίδιος επέκρινε τον Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, καθώς και εκείνο στο οποίο ξεκαθάριζε πως η Βρετανία έχει συνυπογράψει τη συνθήκη περί μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και επομένως δε θα μπορούσε να έχει σχέση με κάποια τέτοια κίνηση του Κιέβου.

Vovan και Lexus

Με ανάρτηση στο Twitter ο Ουάλας σχολίασε ότι «τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν πολύ άσχημα για το Κρεμλίνο για να καταφεύγει σε φάρσες και ψεύτικα βίντεο».

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 21, 2022