Πόλεμος στην Ουκρανία: H δημοσιογράφος Βικτόρια Ροσχτσίνα αφέθηκε ελεύθερη αφού «συνεχάρη» τους Ρώσους

Τα ρωσικά στρατεύματα απελευθέρωσαν τη δημοσιογράφο Βικτόρια Ροσχτσίνα αφού την πίεσαν να τους δώσει «συγχαρητήρια» που της έσωσαν τη ζωή σε βίντεο, αναφέρει ο ουκρανικός ιστότοπος Ukrayinska Pravda (UP).

Τα φιλορωσικά μέσα ενημέρωσης και δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο η Ροσχτσίνα λέει ότι τα ρωσικά στρατεύματα της έσωσαν τη ζωή και της φέρθηκαν καλά στην αιχμαλωσία.

Η Βικτόρια κατευθύνεται προς τη Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Our journalist Victoria Roshchyna was released from Russian captivity. Now she is on her way to her hometown, Zaporizhzhia. She was captured on March 15 in the occupied Berdyansk pic.twitter.com/cwSt0A38sx

— Hromadske Int. (@Hromadske) March 22, 2022