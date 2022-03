Πόλεμος στην Ουκρανία: Πόσες είναι τελικά οι ρωσικές απώλειες;

Η τελευταία φορά που η Ρωσία είχε ανακοινώσει αριθμούς απωλειών στην Ουκρανία ήταν στις 2 Μαρτίου – 498 νεκροί και 1.597 τραυματίες. «Στον πραγματικό κόσμο έχει σκοτωθεί διπλάσιος αριθμός Ρώσων», υποστήριξε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου. (Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)