Ρωσικές εφημερίδες: Οχι «πόλεμος» αλλά «μάχες κοντά στο Κίεβο» (βίντεο)

To Κρεμλίνο αρνείται να αποκαλέσει «πόλεμο» τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία και τα ρωσικά ΜΜΕ έχουν κληθεί να μην χρησιμοποιούν τον όρο «εισβολή».

Αλλά οι σημερινές εφημερίδες στη Ρωσία κάνουν λόγο για μάχες κοντά στο Κίεβο και μιλούν για «μέτωπο».

Υπάρχουν φωτογραφίες με τανκς και στρατιώτες τους οποίους η Μόσχα παρουσιάζει ως ήρωες.

The Kremlin refuses to call its offensive in Ukraine a war. But today’s Russian papers speak of “battles near Kyiv” & “the front line.” Meanwhile Novaya Gazeta’s chief editor says he will auction off his Nobel peace prize medal to help Ukrainian refugees. #ReadingRussia @BBCNews pic.twitter.com/zYTkXUFL54

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 23, 2022