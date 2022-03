Πέθανε η Μαντλίν Ολμπράιτ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Ολμπράιτ.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έπασχε από καρκίνο.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

Βιογραφικό της Μαντλίν Ολμπράιτ

Η Μαντλίν Ολμπράιτ γεννήθηκε στο Σμίχοφ της Πράγας στην πρώην Τσεχοσλοβακία, ενώ μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με την οικογένειά της.

Ο πατέρας της, διπλωμάτης Γιόζεφ Κόρμπελ, μετοίκησε με την οικογένεια του στο Ντένβερ του Κολοράντο. Η Ολμπράιτ έγινε Αμερικανίδα πολίτης το 1957.

Η Ολμπράιτ αποφοίτησε από το κολλέγιο Ουέλσλεϊ το 1959 και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 1975, γράφοντας τη διατριβή της για την Άνοιξη της Πράγας.

Εργάστηκε ως βοηθός του γερουσιαστή Έντμουντ Μάσκι πριν λάβει αξίωμα υπό τον Ζμπίγκνιου Μπρζεζίνσκι στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Υπηρέτησε σε αυτή τη θέση μέχρι το 1981, όταν ο Τζίμι Κάρτερ δεν επανεξελέγη ως πρόεδρος.

Full @NBCNews Special Report: Madeleine Albright, first female U.S. secretary of state, dies at 84, family says. https://t.co/SQzcvUHybq pic.twitter.com/cLTjnGzdZm — NBC News (@NBCNews) March 23, 2022

Αφού εγκατέλειψε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, η Ολμπράιτ προσχώρησε στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστήμιου Τζόρτζταουν και ήταν σύμβουλος των υποψηφίων των Δημοκρατικών για την εξωτερική πολιτική. Μετά την νίκη του Κλίντον στις προεδρικές εκλογές του 1992, η Ολμπράιτ τον βοήθησε να συγκροτήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του.

Το 1993 ο Κλίντον τη διόρισε πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Διατήρησε την θέση της μέχρι το 1997 όταν διαδέχθηκε τον Ουόρεν Κρίστοφερ ως υπουργό Εξωτερικών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι την λήξη της θητείας του Κλίντον το 2001.

Η Ολμπράιτ ήταν πρόεδρος της Albright Stonebridge Group από το 2009, ενώ τον Μάιο του 2012, βραβεύτηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα.

#BREAKING Former US top diplomat Madeleine Albright dead at 84: family pic.twitter.com/YShTEDut2j — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022

Με πληροφορίες από AFP, Wikipedia

