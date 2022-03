Πόλεμος στην Ουκρανία: Χτυπήθηκε ρωσικό αποβατικό πλοίο στο Μπερντιάνσκ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το πρωί της Πέμπτης την καταστροφή ρωσικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

«Στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ που κατείχε η Ρωσική Ομοσπονδία, καταστράφηκε το μεγάλο αποβατικό πλοίο Orsk του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας των εισβολέων», αναφέρει η έκθεση του ουκρανικού ναυτικού.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

