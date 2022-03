Πόλεμος στην Ουκρανία: «Εμφανίστηκε» μετά από 13 μέρες ο Σεργκέι Σοϊγκού (βίντεο)

Μυστήριο επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες με την ξαφνική «εξαφάνιση» του Ρώσου Υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού από την δημόσια σφαίρα και ενώ η εισβολή στην Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη, συμπληρώνοντας ένα μήνα.

Φήμες που διακινήθηκαν τα τελευταία 24ωρα στον ουκρανικό Τύπο ανέφεραν ότι η απουσία του ενδέχεται να οφείλεται σε σιωπητήριο που του έχει επιβάλλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την αδυναμία της ταχείας επέλασης των Ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος. Άλλα σενάρια ανέφεραν ότι ο Ρώσος αξιωματούχος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, σήμερα το Κρεμλίνο με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα θέλησε να αντικρούσει όλους τους παραπάνω ισχυρισμούς και να αποδείξει ότι ο Σοϊγκού ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πούτιν. Στο βίντεο απεικονίζεται ο Σοϊγκού να συμμετέχει κανονικά μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδρίασε υπό τον Ρώσο πρόεδρο με τον φακό μάλιστα να εστιάζει στο πρόσωπό του ώστε να γίνει απολύτως αντιληπτή η παρουσία του. Πάντως, αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του Σοιγκού εδώ και 13 μέρες.

Δείτε το βίντεο:

Rus Def min Shoigu has been absent from the public eye for 13 days. The Kremlin today spoke out in an effort to stop rumors about his health or Putin’s alleged unhappiness with the way things are going. Pool posted this clip which it says is from today with Shoigu on the screen: pic.twitter.com/RwOdHuDg19

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 24, 2022