Ουκρανία – G7 προς Ρωσία: Να μην γίνει χρήση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων

Οι ηγέτες της G7 προειδοποίησαν σήμερα τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά στον πόλεμο με την Ουκρανία, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Προειδοποιούμε ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή για χρήση χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων ή παρόμοιου υλικού», δήλωσαν οι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωσή τους, την οποία δημοσιοποίησε η Γερμανία.

#Breaking: The @G7 leaders statement on Russia’s unjustifiable, unprovoked and illegal aggression against #Ukraine. #G7 https://t.co/Re7cAlhgPw pic.twitter.com/Sbx3wFjBoa

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) March 24, 2022