Συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου

Σε συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου ήρθαν Ευρωπαϊκή Ένωση – ΗΠΑ.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία και όπως αναφέρει το BBC, προβλέπεται ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ευρωπαίκή Ενωση με επιπλέον 15 δισ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, γνωστού ως LNG.

Όπως τονίζεται, με το deal θα καταγραφεί αύξηση των εισαγωγών και παραγωγή περισσότερης ενέργεια από ΑΠΕ.

Thank you for supporting Europe’s energy security and independence from Russia.

Your commitment to provide us with an additional 15 bcm of LNG this year is a big step in this direction.

Europe will work to ensure stable demand for additional 🇺🇸 LNG until at least 2030.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022