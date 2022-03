Κιμ Γιονγκ Ουν: «Τοp Gun» αλά Βόρεια Κορέα – Viral το βίντεο εκτόξευσης βαλλιστικού πυραύλου

Φορώντας ένα γυαλιστερό δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πρωταγωνίστησε σε ένα… χολιγουντιανών διαστάσεων βίντεο για τις ανάγκες της πρόσφατης εκτόξευσης πυραύλου από την Πιονγκγιάνγκ.

Υπό τον Κιμ, η Βόρεια Κορέα προσπαθεί να «ανανεώσει» τα κρατικά μέσα ενημέρωσης με ψηφιακή τεχνολογία, αναζητώντας πιο σύγχρονους τρόπους για να μεταδώσει το μήνυμα υπεροχής.

Η Πιονγκγιάνγκ πραγματοποίησε χθες ίσως τη μεγαλύτερη διηπειρωτική δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, σύμφωνα με τον στρατό της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, σηματοδοτώντας ένα δραματικό τέλος σε ένα μορατόριουμ που επέβαλε μόνη της σε ό,τι αφορά τις δοκιμές μεγάλου βεληνεκούς.

BREAKING: North Korea’s state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022