Πόλεμος στην Ουκρανία: Διοικητής ρωσικής ταξιαρχίας σκοτώθηκε από δικά του στρατεύματα

Ένας διοικητής ρωσικής ταξιαρχίας στην Ουκρανία σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, ισχυρίστηκαν δυτικοί αξιωματούχοι.

Ο συνταγματάρχης Μεντβέτσεκ, ο οποίος διοικούσε την 37η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων, πιστεύεται ότι πατήθηκε με σκοπιμότητα.

Ένας αξιωματούχος, ο οποίος δεν κατονομάζεται, είπε: «Ο διοικητής της ταξιαρχίας σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, πιστεύουμε, ως συνέπεια της κλιμάκωσης των απωλειών που υπέστη η ταξιαρχία του».

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said.

Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said — Deborah Haynes (@haynesdeborah) March 25, 2022

Δυτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ένας αντιστράτηγος που διοικούσε την 49η Στρατιά πέθανε επίσης στις μάχες.

Πρόκειται για τον έβδομο Ρώσο στρατηγό που σκοτώθηκε σε μάχη από την έναρξη της εισβολής.

⚡️Another Russian general killed in Ukraine. Yakov Ryezantsev was killed in Chornobaivka, a site of intense fighting just north of Kherson, according to Oleksiy Arestovych, advisor to the head of Ukraine’s presidential office. pic.twitter.com/V9BNrmg08M — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 25, 2022

Δυτικοί αξιωματούχοι: Ρωσικά τανκς σε χέρια Ουκρανών

«Οι ουκρανικές δυνάμεις μπορεί να έχουν περισσότερα άρματα μάχης από όσα είχαν στην αρχή της ρωσικής εισβολής, επειδή με εντυπωσιακή επιτυχία απέσπασαν ρωσικά οχήματα (με τη βοήθεια μερικών αγροτών)», σημειώνει ο Νταν Σάμπαγχ του Guardian επικαλούμενος μαρτυρίες δυτικών αξιωματούχων.

Ukrainian forces may have more main battle tanks and they had at the start of Russian invasion, because they’ve been remarkably successful at acquiring Russian vehicles (with the help of a few farmers) – Western officials — Dan Sabbagh (@dansabbagh) March 25, 2022

«Περίπου 20 Ρωσικές τακτικές μονάδες “δεν είναι πλέον αξιόμαχες” εκτιμούν δυτικοί αξιωματούχοι – από τις 115-120 που ήταν στην αρχική δύναμη εισβολής. Έτσι, η Ρωσία έχασε “το ένα έκτο, ίσως και το ένα πέμπτο” των αξιόμαχων στρατευμάτων της», σημειώνουν Δυτικοί αξιωματούχοι.

Around 20 Russian BTGs are “no longer combat effective” officials estimate – out of 115-120 who were in the original invasion force. So Russia has lost “a sixth, maybe a fifth” of its effective troops — Dan Sabbagh (@dansabbagh) March 25, 2022

