Ζαχάροβα: «Το ΝΑΤΟ αυτο-ζομπικοποιείται»

Επίθεση στους Δυτικούς συμμάχους εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στις 24 Μαρτίου, οι Βρυξέλλες φιλοξένησαν έκτακτη Σύνοδο του NATO. Έκαναν τις τελετουργικές τους κατηγορίες κατά της Ρωσίας και απείλησαν τη χώρα μας. Δεν έχει νόημα να τις διαψεύσουμε μία προς μία. Αυτή η σύνοδος κορυφής ήταν ξεκάθαρα μέρος της αυτο-ζομπικοποίησης του ΝΑΤΟ», τόνισε η κ. Ζαχάροβα σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας.

???? #Zakharova : On March 24, Brussels hosted an emergency @NATO summit. They made their ritual accusations against Russia & threatened our country. There is no point in refuting them one by one. This summit was clearly part of NATO’s self-zombification.

Στις ουκρανικές περιοχές που «απελευθερώθηκαν» από τη Ρωσία η «ζωή επιστρέφει στην κανονικότητα» ισχυρίστηκε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Υποστήριξε ότι η εισβολή στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» πηγαίνει «σύμφωνα με το σχέδιο» ακριβώς μετά ένα μήνα από την έναρξη της επιχείρησης. «Όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί θα επιτευχθούν» τόνισε.

Τα «περί κανονικότητας» στις ουκρανικές περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι διαψεύδονται πάντως από τους περισσότερους δυτικούς αναλυτές και κυβερνήσεις, οι οποίοι λένε ότι η εισβολή του Βλαντίμιρ Πούτιν στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί βάσει σχεδίου.

💬#Zakharova: Exactly one month since the start of the special military operation in #Ukraine; it is going according to plan, and all the stated goals will be achieved.

☝️ Life is returning to normal in the territories already liberated from nationalists. pic.twitter.com/QRdiA6lx1i

