FT: Τι σημαίνει η Ρωσική «δεύτερη φάση» του πολέμου

Η ανταποκρίτρια των Financial Times, Πολίνα Ιβάνοβα, δίνει μία σύνοψη, επεξηγώντας τι εννοεί η Μόσχα λέγοντας ότι μπαίνει στη 2η φάση του πολέμου.

Σε ένα thread στο Twitter η Ιβάνοβα σημειώνει:

«Ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε μεγάλη ενημέρωση σήμερα το απόγευμα, ανακοινώνοντας ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε “δεύτερη φάση”. Ακολουθεί μια περίληψη του πώς η Ρωσία, σε αυτό το σημείο του πολέμου, απεικονίζει τι είχε σκοπό να κάνει, γιατί και πού βρισκόμαστε».

Russia’s military held a big briefing this afternoon, announcing the war was entering a ‘second phase’.

Here’s a summary of how Russia, at this point in the war, is depicting what it set out to do, why, and where we’re at. (relaying their words, pls don’t shoot msnger) pic.twitter.com/1kS2VRK8iI

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) March 25, 2022