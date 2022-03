Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν συναντήθηκε με δύο ουκρανούς υπουργούς

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συνάντηση στη Βαρσοβία με τους ουκρανούς υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας στη διάρκεια της συνάντησής τους με τους αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος συναντήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με υψηλά ιστάμενους ουκρανούς αξιωματούχους, είχε ανεπίσημη συνομιλία με τον επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα δίπλα στον οποίο κάθισε σε ένα μακρύ τραπέζι όπου κάθονταν επίσης ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρεσνίκοφ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Λόιντ Οστιν.

Η συνάντηση διεξήχθη σε μια αίθουσα του ξενοδοχείου της Βαρσοβίας, όπου διανυκτέρευσε ο Μπάιντεν και όπου είχαν τοποθετηθεί η ουκρανική και η αμερικανική σημαία. Ο Μπάιντεν είχε συνάντηση τον Κουλέμπα στην Ουάσινγκτον στις 22 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από τη ρωσική εισβολή. Ο Μπλίνκεν είχε επίσης συναντήσει τον Κουλέμπα στην Πολωνία, στο ουκρανικό σύνορο, στις 5 Μαρτίου.

Ο Μπάιντεν Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between ????????-???????? with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we'll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022