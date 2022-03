Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν αποκάλεσε «χασάπη» τον Πούτιν – Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Τα νέα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στενεύουν το περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο του Κρεμλίνου.

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «χασάπη» τον Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Πολωνία και είπε ότι δεν είναι βέβαιος πως η Ρωσία αλλάζει τη στρατηγική της στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν έστειλε ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο μιας «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους.

Biden calls Putin a “butcher.” This could be what Moscow uses to break off all diplomatic relations. (They previously threatened it when Biden called Putin a “thug” and “murderous dictator.”) pic.twitter.com/6uW3agbclU

