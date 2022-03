Ουκρανία: Βίντεο από το μεγαλύτερο υπόγειο καταφύγιο του κόσμου στο Κίεβο

Το βαθύτερο υπόγειο καταφύγιο στον κόσμο βρίσκεται στο κάτω μέρος ενός σταθμού του μετρό στο Κίεβο – χτισμένο από τους Σοβιετικούς ως προφύλαξη έναντι αμερικανικού πυρηνικού χτυπήματος.

Τώρα, ο σταθμός «Αρσενάλσνα» είναι ένα ασφαλές καταφύγιο έναντι των πυραυλικών απειλών από τη Ρωσία.

Ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1960, όταν η Ουκρανία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται 346 πόδια (105,5 μέτρα) κάτω από το έδαφος.

The world’s deepest underground shelter is at the bottom of a metro station in Kyiv – built by the Soviets as a precaution against an American nuclear strike, it is now a safe haven against threats from the east with @kursaturesin pic.twitter.com/EhC3Ekug4B

— علی مصطفی | Ali Mustafa (@Ali_Mustafa) March 27, 2022