Πόλεμος στην Ουκρανία – Δήμαρχος Κιέβου: Η τηλεκπαίδευση θα ξαναρχίσει τη Δευτέρα

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε στο Telegram ότι η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει ξανά στην πρωτεύουσα αύριο Δευτέρα.

«Στις 28 Μαρτίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα ξαναρχίσει στην πρωτεύουσα – σε ηλεκτρονική μορφή», δήλωσε και πρόσθεσε: «Θα είναι προσαρμοσμένη στις τρέχουσες συνθήκες. Και θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκπαιδευτικές πλατφόρμες για μαθητές».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ένα σημαντικό η πόλη να ζει και να κινείται ακόμη και υπό τόσο αυστηρό στρατιωτικό νόμο. [Οι Ρώσοι] προσπαθούν να μας εκφοβίσουν. Αυτό δεν θα λειτουργήσει! Δεν θα τα παρατήσουμε!».

New: Online schooling to resume in Ukrainian capital Monday, says Kyiv Mayor Vitali Klitschko, adding “It will be more adapted to current conditions. And using different educational platforms for students.”

