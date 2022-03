Ουκρανία: Πάνω από μισό τρισ. δολάρια το κόστος του πολέμου

Ζημιές άνω των 564 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν προξενήσει μέχρι στιγμής στην ουκρανική οικονομία οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας, σύμφωνα με την υπουργό Οικονομικών της χώρας, Γιούλια Σβιριντένκο.

Όπως ανακοίνωσε η Σβιριντένκο, οι απώλειες της ουκρανικής οικονομίας έχουν ως εξής:

‼️ $564.9 billion – the amount of one-time losses suffered by #Ukraine from the #Russian invasion

This was stated by the Minister of Economy Yulia Sviridenko. pic.twitter.com/NUf3cTkTB6

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022