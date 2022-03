Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία θα περιορίσει την είσοδο σε άτομα από «μη φιλικές χώρες»

Η Ρωσία ετοιμάζεται να περιορίσει την είσοδο σε πολίτες «μη φιλικών» χωρών, στις οποίες θα περιλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο, όλες οι χώρες της ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε μια σειρά δηλώσεων, ο Λαβρόφ είπε: «Επεξεργάζεται σχέδιο προεδρικού διατάγματος για αντίποινα για τη χορήγηση θεωρήσεων ως απάντηση στις “μη φιλικές” ενέργειες ορισμένων ξένων κρατών».

Πρόσθεσε ότι η πράξη θα εισαγάγει «ορισμένους περιορισμούς στην είσοδο στη Ρωσία», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Ρωσία διεύρυνε τον κατάλογο των «μη φιλικών» χωρών μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων στη Μόσχα. Οι χώρες που ανήκουν πλέον σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πολλά άλλα.

