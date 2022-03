WSJ: Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης

Συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της δηλητηρίασης παρουσίασαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί διαπραγματευτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Μετά τη συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος μετέβη σε Μόσχα, Λβιβ και άλλους χώρους διαπραγματεύσεων, καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχή και επώδυνη δακρύρροια καθώς και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πηγές.

Σύμφωνα με το Αμερικανό ΜΜΕ, η ουκρανική πλευρά απέδωσε την δηλητηρίαση σε ενέργεια των «σκληροπυρηνικών» της Μόσχας, ώστε να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Πηγή από το περιβάλλον του Αμπράμοβιτς είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος είχε βάλει στο στόχαστρο την ομάδα.

Ο κ. Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, στους οποίους περιλαμβάνεται ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση πλέον και η ζωή τους δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε. Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τις υποψίες για δηλητηρίαση.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το περιστατικό είπαν ότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιου είδους επίθεση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

