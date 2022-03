Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 17.000 Ρώσοι στρατιώτες νεκροί, εκτιμά το Κίεβο

Η Ουκρανία έδωσε τη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των απωλειών που έχει υποστεί η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Ισχυρίζεται ότι 17.200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 1.710 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού έχουν καταστραφεί.

Στρατιωτικός εξοπλισμός που έχει εξαλειφθεί περιλαμβάνει, 127 αεροσκάφη, 129 ελικόπτερα, 597 τανκς και 1.178 οχήματα.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη επαλήθευση των αριθμών αυτών.

Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι έως και 15.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της.

Η Ρωσία ισχυρίστηκε την περασμένη Παρασκευή ότι περισσότεροι από 1.300 στρατιώτες της είχαν πεθάνει.

