ΗΠΑ: «Πράσινο φως» FDA για τέταρτη δόση στους άνω των 50

Τη δυνατότητα να λάβουν ακόμη μία ενισχυτική δόση με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech ή Moderna κατά του κορωνοϊού έχουν οι πολίτες άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ, μετά το «πράσινο φως» που άναψαν οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η απόφαση της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανοίγει τον δρόμο για μια τέταρτη δόση των εμβολίων Pfizer ή Moderna στους άνω των 50 ετών τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την προηγούμενη αναμνηστική δόση.

Μέχρι τώρα, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ είχε εγκρίνει τη χορήγηση τέταρτης δόσης μόνο για τα άτομα άνω των 12 ετών που είχαν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Κατά την FDA, αυτή η ιδιαίτερα ευπαθής ομάδα μπορεί πλέον να λάβει μία πέμπτη δόση.

The FDA had previously cleared fourth doses only for people 12 and older who have severely weakened immune systems. The agency said this especially vulnerable group could also get an additional booster, a fifth shot. https://t.co/MI7ymCZLuX

