Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν απέρριψε το αίτημα για ανθρωπιστική αποστολή στη Μαριούπολη

Μια ανθρωπιστική αποστολή στη Μαριούπολη δεν είναι δυνατή «σε αυτή τη φάση», ανακοίνωσε το Ελιζέ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πρόκειται για επιχείρηση την οποία θα αναλάμβαναν από κοινού Γαλλία, Ελλάδα και Τουρκία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη Μαριούπολη, αυτό το στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, που πολιορκείται εδώ και εβδομάδες από τον ρωσικό στρατό, θα πρέπει να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να φτάσει βοήθεια για τους αμάχους που βρίσκονται εκεί.

«Για να βρεθεί μια λύση για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση σε αυτήν την πόλη, οι Ουκρανοί εθνικιστές μαχητές πρέπει να σταματήσουν την αντίσταση και να καταθέσουν τα όπλα» ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Με βάση αυτήν την πηγή, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μακρόν για «τα μέτρα που λαμβάνει ο ρωσικός στρατός ώστε να παράσχει κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και να εγγυηθεί την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών» στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν νωρίτερα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των αντιπροσωπειών τους αλλά και την απόφαση της Ρωσίας να απαιτήσει να πληρώνεται σε ρούβλια για το αέριο με το οποίο εφοδιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές» μεταξύ του Πούτιν και του Μακρόν, καταλήγει η ανακοίνωση.

#BREAKING French presidency says no Mariupol humanitarian mission possible “at this stage” pic.twitter.com/O7AO379Qpr

— AFP News Agency (@AFP) March 29, 2022