Βερολίνο: Κάλυψαν με ουκρανικές σημαίες σοβιετικά τανκς του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Καλυμμένα με ουκρανικές σημαίες βρέθηκαν σήμερα το πρωί τα δύο τανκς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τα οποία ανήκουν στο Σοβιετικό Μνημείο, κοντά στην Πύλη του Βραδεμβούργου.

Σύμφωνα με την Berliner Zeitung, νωρίς το πρωί ειδοποιήθηκε η αστυνομία από τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο. «Θεωρούμε το περιστατικό βεβήλωση του μνημείου των σοβιετικών στρατιωτών που έπεσαν πολεμώντας, για να απελευθερώσουν τη Γερμανία και την Ευρώπη από τον ναζισμό», αναφέρει η πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ανακοίνωσή της και καλεί τους πολίτες να αναφέρουν ενδεχόμενα ανάλογα περιστατικά.

Police remove Ukrainian flags from Berlin’s Soviet memorial to defeat of Nazis#news #politics https://t.co/livFosKBD1

— PeoplesWorld (@PeoplesWorld) March 30, 2022