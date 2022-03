Πόλεμος στην Ουκρανία – Ερντογάν: Απώτερος σκοπός να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει σύντομα συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο «απώτερος στόχος είναι να τους φέρει σε επαφή».

#BREAKING Turkish President Erdogan says he intends to hold talks with Putin, Zelenskyy soon, adds ‘ultimate goal is to bring them together’

