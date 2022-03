ΗΠΑ: 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τα αποθέματα για έξι μήνες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε εντολή για την άντληση 1 εκατ. βαρελιών την ημέρα από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για έξι μήνες, σε μια «άνευ προηγουμένου» απόφαση στην αμερικανική ιστορία με στόχο να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η αποδέσμευση αυτή του πετρελαίου αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, να χρησιμεύσει μέχρι να αυξηθεί η αμερικανική παραγωγή στο τέλος του έτους.

#BREAKING Biden to announce release of 1 million barrels a day from oil stockpile, White House says, in bid to dampen prices pic.twitter.com/S3ZiCHJXAF

— AFP News Agency (@AFP) March 31, 2022