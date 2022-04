Βρετανός Υπ. Άμυνας: Ο Πούτιν βρίσκεται στο κλουβί που ο ίδιος δημιούργησε

Ύστερα από τα σχόλια του προέδρου Μπάιντεν για τον «απομονωμένο Πούτιν» και ο βρετανός Υπουργός Άμυνας προχώρησε χθες σε μία ανάλογη αποτίμηση του status του Ρώσου Προέδρου λέγοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν είναι η δύναμη που ήταν κάποτε».

Μιλώντας στο Sky News, ο Ουάλας είπε:

«Ο Πούτιν είναι τώρα ένας άνθρωπος στο κλουβί που ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του. Είναι απομονωμένος. Ο στρατός του είναι εξαντλημένος, έχει υποστεί σημαντικές απώλειες. Η φήμη του μεγάλο ρωσικού στρατού έχει συντριβεί.

Δεν είναι μόνο αναγκασμένος να ζήσει με τις συνέπειες όσων έχει κάνει στην Ουκρανία αλλά πρέπει επίσης να ζήσει και με τις συνέπειες όσων έχει κάνει στον δικό του στρατό».

Ο Ουάλας πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να ανασυγκροτούνται και να στρέφουν την ισχύ τους στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας.

«Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Πάντα γίνεται χειρότερα. Επιτίθεται σε όλο και περισσότερους αμάχους, σε όλο και περισσότερες κατοικημένες περιοχές».

“President Putin is not the force he used to be”.

