Bloomberg: Η Ρωσία καταγγέλλει ουκρανική επίθεση στο έδαφός της

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι δύο ουκρανικά ελικόπτερα έκαναν μία σπάνια διασυνοριακή επίθεση, βάλλοντας κατά δεξαμενών πετρελαίου στο Μπέλγκοροντ, μίας ρωσικής πόλης κοντά στο Χάρκοβο.

Το Tass επικαλέστηκε τον κυβερνήτη του Μπέλγκοροντ, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, ο οποίος είπε ότι τα ελικόπτερα πέταξαν σε χαμηλό ύψος.

Οκτώ δεξαμενές καυσίμων πήραν φωτιά και οι αρχές είπαν ότι η πυρκαγιά μπορεί να εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες, μετέδωσε το Interfax. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν.

Εστιασμένες στην καταπολέμηση των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφός τους, οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει πλήγμα στην άλλη πλευρά των συνόρων από την έναρξη του πολέμου. Η Ρωσία έχει χτυπήσει πολλές εγκαταστάσεις καυσίμων και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων από την έναρξη της εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει την καταγγελλόμενη επίθεση σε ρωσικό έδαφος.

Oil depot is on fire in Belgorod. Governor of Belgorod region accused Ukraine in helicopter attack at depot https://t.co/0KvKn0D7Rv #Ukraine pic.twitter.com/V5v2ovxmsH — Liveuamap (@Liveuamap) April 1, 2022

Correct me if I’m wrong, but I think this is the first air strike by a foreign country in Russian (or Soviet) territory since World War II. https://t.co/j7MJKBThHT — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Fire at the fuel depot in Belgorod, #Russia. Three days ago the ammunition storage exploded there. Belgorod is located only 50 miles from Kharkiv, #Ukraine. pic.twitter.com/3XLS9yMAhJ — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 1, 2022

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. “The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it”, said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Η Ουκρανία δεν επιβεβαιώνει την επίθεση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ουκρανική πλευρά δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει την επίθεση.

Δημοσιογράφος της Bild ανάρτησε το παρακάτω μήνυμα: «Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο λέει στον συνάδελφό μου @fpiatov, ότι «δεν έχει αυτές τις πληροφορίες» πως οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια Belgorod, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίθεση θα μπορούσε να ήταν μια ρωσική επιχείρηση «ψευδούς σημαίας» για να δικαιολογήσει περαιτέρω βίαιες επιθέσεις στην Ουκρανία».

#BREAKING

The Ukrainian General Staff tells my colleague @fpiatov, it does “not have this information” that Ukrainian forces attacked an oil depot in Belgorod oblast, hinting that the attack could have been a Russian false flag operation to justify further brutal attacks on 🇺🇦. — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) April 1, 2022

If confirmed as a true fact, the Ukrainian helicopter operation to attack an oil depot deep in the Russian territory is an absolutely, royally badass page of this war.https://t.co/2mQcenWAgk — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 1, 2022

