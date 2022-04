Η Κέιτλιν Τζένερ, σχολιάστρια σε εκπομπές του Fox News Channel

Η Κέιτλιν Τζένερ επιστρέφει στην τηλεόραση, αυτή τη φορά σε έναν διαφορετικό ρόλο, αυτό της σχολιάστριας.

Ο όμιλος Fox News Media ανακοίνωσε ότι η Τζένερ υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία και θα είναι συνεργάτης στο Fox News Channel, σχολιάζοντας μια ευρεία γκάμα θεμάτων σε εκπομπές του καναλιού.

«Νιώθω ταπεινοφροσύνη για αυτή τη μοναδική ευκαιρία να μιλήσω απευθείας στα εκατομμύρια τηλεθεατών του FOX News Media για μια σειρά ζητημάτων που είναι σημαντικά για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η Τζένερ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Σούζαν Σκοτ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της που έφερε ένα πρόσωπο όπως η Τζένερ, στο δίκτυο. «Η ιστορία της Κέιτλιν αποτελεί έμπνευση για όλους μας», είπε η Σκοτ. «Είναι πρωτοπόρα στην κοινότητα LGBTQ+ και η λαμπρή καριέρα της εκτείνεται σε διάφορους τομείς που θα αποτελέσουν τεράστιο πλεονέκτημα για το κοινό μας», τόνισε.

Η διεμφυλική Κέιτλιν Τζένερ (πρώην αθλητής Μπρους Τζένερ) έγινε γνωστή από το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians».

Την Πέμπτη αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα με μια εμφάνιση στο talk show του Σον Χάνιτι, «Hannity».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ