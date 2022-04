Oscars 2022: Ο παραγωγός της τελετής εξηγεί γιατί δεν έφυγε ο Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι

Ο Γουίλ Πάκερ, συμπαραγωγός της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ μαζί με την Σέιλα Κόουαν, μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Good Morning America» για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των Όσκαρ όταν ο κωμικός Ροκ έκανε ένα «αστείο» για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του Σμιθ, Τζάντα Πίνκετ Σμιθ καθώς παρουσίαζε την κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους.

Ο Πάκερ είπε ότι νόμιζε πως το χαστούκι ήταν κάτι που είχαν σχεδιάσει οι δυό τους. «Νόμιζα ότι ήταν μέρος αυτού που ετοίμαζαν οι Κρις και Γουίλ. Νομιζα ότι ήταν απόσπασμα. Δεν ήμουν ανήσυχος».

Ο Πάκερ επιβεβαίωσε ότι ο Ροκ αυτοσχεδίασε, βγήκε εκτός σεναρίου για να κάνει το «αστείο» σχόλιο για την Πίνκετ Σμιθ, προσθέτοντας: «Είπα, προσέξτε. Θα σαρώσει με τις ατάκες που θα πει. Τελικά δεν είπε κανένα από τα προγραμματισμένα αστεία».

Ο Πάκερ προσέγγισε τον Ροκ όταν κατέβηκε από τη σκηνή. «Σε χτύπησε στα αλήθεια;» ρώτησε ο παραγωγός τον κωμικό. «Με κοίταξε και μου είπε: “Ναι, έφαγα χαστούκι από τον Μοχάμεντ Άλι”. Έκανε χιούμορ αλλά θα μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι βρισκόταν ακόμα σε σοκ».

EXCLUSIVE: #Oscars producer Will Packer tells Good Morning America about the frenetic aftermath of actor Will Smith slapping host Chris Rock live on stage on Hollywood’s biggest night. https://t.co/AeoYcGkM32 pic.twitter.com/8z35t8TPFw

— Good Morning America (@GMA) April 1, 2022