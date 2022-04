Ζελένσκι: Είναι βασανισμός ενός ολόκληρου έθνους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε τη ρωσική εισβολή στη χώρα του ως «βασανιστήρια εις βάρος ενός ολόκηρου έθνους».

Μιλώντας στο CBS News, ο Ζελένσκι είπε ότι ο λαός της Ουκρανίας δεν ήθελε να υποταχθεί από τη Ρωσία και ως αποτέλεσμα καταστρέφεται και εξοντώνεται.

Zelensky says Russia has been committing acts of genocide in Ukraine pic.twitter.com/lzpYZsLLvx

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 3, 2022